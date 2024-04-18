Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katara gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında soruları cevapladı. Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz diye konuşan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahunun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır ifadelerini kullandı. Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ise, Gazzede İnsani drama son vermek için Türkiyenin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli dedi.