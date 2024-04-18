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Bakan Fidan ve Al Sani'den Gazze mesajı: Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli / 17.04.24

Bakan Fidan ve Al Sani'den Gazze mesajı: Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli / 17.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bakan Fidan ve Al Sani'den Gazze mesajı: Türkiye'nin rolü ve etkinliği özellikle bölgede çok çok önemli / 17.04.24

Takvim 06:50
02

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'Jet yakıt' yalanına sert tepki: Ellerinde sosyal medya gibi bir lağım çukuru var / 17.04.24

Takvim 08:05
03

Kandil sapığı Duran Kalkan ve PKK elebaşı Helin Ümit'ten CHP'ye 'sınır ötesi harekatı engelleyin' talimatı: "En kritik mücadele sürecindeyiz" / 17.04.24

Takvim 03:12
04

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Biz bitti demeden bitmez | 17 Nisan AK Parti Grup Toplantısı / 17.04.24

Takvim 06:59
05

Gece yarısı peş peşe sallandı! AFAD duyurdu: Tokat'ta önce 4.7 sonra 4.1 büyüklüğünde deprem | Okullar tatil edildi / 17.04.24

Takvim 08:47
06

Hamas'tan Başkan Erdoğan sözleri: Cesur açıklamaları ve onurlu duruşuyla gurur duyduk / 17.04.24

Takvim 02:31
07

Kulüpler Birliği'nde önceki gün yapılan kritik zirvenin tüm detaylarını TAKVİM açıklıyor / 18.04.24

Takvim 03:19
08

Milyonlarca vatandaşı yakından etkiliyor! İşte kredi notunu artırmanın püf noktaları...

Takvim 05:05
09

AK Parti'de seçim sonrası ilk MKYK | Sözcü Ömer Çelik açıkladı: MYK ve Kabine'de değişim olacak mı? / 17.04.24

Takvim 06:20
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