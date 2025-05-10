Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. ifadelerini kullandı. Öte yandan PKKnın silah bırakmasına ilişkin Fidan, Silahların olmayacağı, illegalitenin son bulacağı ve legal imkanlarla insanların medeni bir şekilde kendi siyasetini ilerleteceği bir zeminin inşası için herkesin çalışması gerekiyor. İllegalitenin son bulması şu anlama geliyor, silahların bırakılması tek başına yetmiyor. ifadelerini kullandı.