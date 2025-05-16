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Bakan Hakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı? / 16.05.25

Bakan Hakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı? / 16.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bakan Hakan Fidan ABD'li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı? / 16.05.25

Takvim 05:49
02

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. transfer çalımı! / 16.05.25

Takvim 07:15
03

CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri'de telefonu böyle çaldılar / 16.05.25

Takvim 01:37
04

Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı / 16.05.25

Takvim 03:22
05

Önce "boykot" denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı'dan 'atv İstiklal Marşı'nı yarıda kesti' yalanı / 16.05.25

Takvim 01:59
06

Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi / 16.05.25

Takvim 03:40
07

MSB'den PKK'nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak? / 16.05.25

Takvim 06:59
08

Konya Kulu'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi / 16.05.25

Takvim 00:24
09

Trump üçüncü durağı BAE'de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı | ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım / 16.05.25

Takvim 00:38
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