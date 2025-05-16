Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında üçlü görüşme için bir araya geldi. Başkan Erdoğanın çevrimiçi olarak katıldığı ve yaklaşık iki saat süren üçlü görüşme son derece samimi ve yapıcı geçti. Riyadda ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede gündeme gelen konuların detayları ele alındı. Fidan, Suriyenin terör örgütü DEAŞla mücadele konusunda kararlı olduğunu belirterek, bu mücadeleyi güçlendirmek için kalan kapasitelerinin hedef alınmamasını sağlamaları gerektiğini ifade etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump ve Putin ne zaman bir araya gelecek? sorusuna da cevap verdi.