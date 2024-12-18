Milyonların merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başlamışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhandan asgari ücret ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. diyerek, ücret tekliflerinin komisyona gelmesini beklediklerini ifade etti. Daha önce iki kez toplanan Asgari Ücret Tespit komisyonu perşembe günü Bakan Işıkhan başkanlığında yeniden toplanacak. Peki masada hangi senaryolar var, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?