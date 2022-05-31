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7/24 Dinle Takvim Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak! / 31.05.22
Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak! / 31.05.22

Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak! / 31.05.22

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150 Bölüm | 06:03:43
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01

Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak! / 31.05.22

Takvim 01:25
02

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
03

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
04

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
05

Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Saiss için harekete geçti / 30.05.22

Takvim 01:22
06

Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı / 31.05.22

Takvim 03:00
07

Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Emre Tezgel! 16 yaşındaki Türk yıldız için harekete geçildi / 31.05.22

Takvim 01:38
08

William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı! Türkiye'ye gelecek mi? / 31.05.22

Takvim 01:39
09

Eski vali yardımcısı FETÖ'cü İlhan Uran Fuat Avni ekibinden çıktı! FETÖ soruşturmasında flaş gelişme / 31.05.22

Takvim 03:43
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