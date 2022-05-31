Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak! / 31.05.22

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ucuz konut fırsatı için tarih vererek, Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. Projeyi Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında açıklayacak. dedi. Öte yandan fahiş kiralarla ilgili açıklama yapan Kurum, Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır. ifadelerini kullandı.