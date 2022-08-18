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7/24 Dinle Takvim Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor / 17.08.22
Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor / 17.08.22

Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor / 17.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakan Kurum'dan muhalefete salvolar: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor / 17.08.22

Takvim 05:50
02

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
05

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
06

Kopenhag'ın işi Trabzon'da bitecek! Trabzonsporlu futbolculardan tur sözü / 18.08.22

Takvim 01:11
07

Adaylık için altılı masadan destek bulamayan Kılıçdaroğlu kendi altılısını buldu / 18.08.22

Takvim 01:17
08

CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22

Takvim 03:17
09

Son dakika transfer haberleri... Portekiz devi Sporting Lizbon Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo'yu istiyor! / 17.08.22

Takvim 01:27
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