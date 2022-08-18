Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1999 Marmara Depremin 23. yıl dönümünde Zeytinburnunda vatandaşlarla bir araya geldi. Depremde yitirilen vatandaşları yad ederek konuşmalarına başlayan Bakan Kurum, verilen vaatleri yerine getiremeyen muhalefeti eleştirerek, Maalesef karşımızdaki muhalefet sorun üretmekten, iftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan ve sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye gitmiyor. dedi. Ayrıyetten cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Eylülde başlatılacağının da müjdesini verdi.