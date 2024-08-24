Son dalila haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten istifa iddialarına çok net şekilde yalanladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz dedi. Öte yandan SPK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekin istifa ettiğine ilişkin iddiaları yayan sosyal medya hesapları hakkında inceleme başlattığını açıklarken, Bakan Tuç resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.