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Bakan Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına çok net yalanlama: Uydurma haberlerle ekonomimiz ve piyasamızın etkilenmesine izin vermeyiz | SPK inceleme başlattı

Bakan Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına çok net yalanlama: Uydurma haberlerle ekonomimiz ve piyasamızın etkilenmesine izin vermeyiz | SPK inceleme başlattı

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bakan Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına çok net yalanlama: Uydurma haberlerle ekonomimiz ve piyasamızın etkilenmesine izin vermeyiz | SPK inceleme başlattı

Takvim 07:25
02

Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi / 23.08.24

Takvim 00:38
03

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme: Aklı yerinde mi değil mi? O süre uzatıldı! / 23.08.24

Takvim 02:11
04

CANLI TAKİP | İsrail çöküşün eşiğinde! ‘Felaketin son uyarısı!’ diyerek açıkladılar! Savaş makinesi Orta Doğu'da / 23.08.24

Takvim 01:28
05

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor / 23.08.24

Takvim 03:45
06

Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'ın enerji vizyonuna övgü: Türkiye'nin önüne çok büyük bir yol açtı / 23.08.24

Takvim 06:21
07

Fenerbahçe'den 100 milyon euroluk operasyon! 3 yıldıza kanca / 23.08.24

Takvim 02:03
08

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı yerine o gelecek! / 23.08.24

Takvim 02:01
09

Vaniköy'deki kaçak villadan İstanbul'da daha çok var! / 23.08.24

Takvim 03:24
10

CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'nun korumaları engelli vatandaşı yaka paça dışarı attı! / 23.08.24

Takvim 01:40
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