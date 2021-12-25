Bakan Nebati tarih verdi! Yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılıyor: İşte yeni araçlar

Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomi kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak dedi. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.