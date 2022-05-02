Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması! Fırsatçıları uyardı: Fiyatları artırana müsamaha yok

Son dakika haberi! Vatandaşı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara müsamahamız yok” dedi. Enflasyon beklentilerini iyileştirmeyi, enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını aktaran Nebati, Önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.