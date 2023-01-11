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7/24 Dinle Takvim Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"
Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Bakan Nebati'den flaş enflasyon açıklaması: "Tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var"

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