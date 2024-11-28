Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanununda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. dedi. Tekin kreş yalanı üzerinden siyasi şova soyunan İmamoğluna Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim diyerek tepki gösterdi.