FETÖnün milli iradeye kurduğu sinsi kumpasın üzerinden 11. yıl geçti. FETÖ 17/25 Aralık 2013teki yargısal darbe girişimiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kumpasın yıldönümünde özel açıklamalarda bulundu. Tunç, 17-25 Aralık, sadece emniyet-yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir dedi.