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Bakan Tunç'tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik / 19.12.24

Bakan Tunç'tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik / 19.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Bakan Tunç'tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik / 19.12.24

Takvim 02:57
02

PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan'ı yalanladı: "YPG Suriye'de silah bırakmaz" deyip Hakan Fidan'ı hedef aldı / 19.12.24

Takvim 05:50
03

Kandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiri / 19.12.24

Takvim 04:20
04

Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü: Masada Suriye var / 19.12.24

Takvim 01:41
05

Transferde sürpriz! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım / 19.12.24

Takvim 02:22
06

İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi / 19.12.24

Takvim 03:33
07

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: "Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi" / 19.12.24

Takvim 03:43
08

ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi! YPG'ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız / 19.12.24

Takvim 04:41
09

Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum

Takvim 06:44
10

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail'in Suriye'ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici! / 19.12.24

Takvim 02:32
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