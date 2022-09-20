CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun iktidara gelmeleri durumunda, Aile Destekleri Sigortası başlatacaklarını açıklamıştı. Ülkeden bihaber olan Kılıçdaroğluna üzücü haberi CHPnin en sevdiği oyun diyerek Bakan Derya Yanık verdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu, dün Aile Destekleri Sigortası adı altında iktidara geldiğinizde hayata geçireceğiniz vaatleri açıklamışsınız. Ancak size hoşunuza gitmeyecek bir haberim var, vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz. Yıllardır düzenli şekilde uyguluyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetleri sanki hiç yapılmıyormuş gibi gösterip farklı bir isim altında kamuoyu ile paylaşmak CHPnin en sevdiği oyun dedi.