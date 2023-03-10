6lı koalisyon 72 saat süren krizinin ardından güç bela ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlunu açıklamasının ardından, arka perdeden yürütülen kirli pazarlıklara terörün siyasi ayağı HDP de dahil oldu. Adaylık açıklamasını sevinçle karşılayan HDP cephesinin ziyaret çağrısı, Kılıçdaroğlu tarafından kabul gördü. Masanın kendisine geleceğini bilen HDPKK ise bakanlıkların paylaşımı konusunda 6lı koalisyonla adeta dalga geçti. Geçtiğimiz günlerde Akşener işine baksın diyen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığını bize verseler biz almayız zaten dedi.