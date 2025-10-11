CHPli Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in, iş insanı Cengiz Coşar’dan baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. İddianamede, Tüter’in parayı boşluğuma geldi diyerek kabul ettiğini itiraf ettiği, Başkan Niyazi Nefi Kara’nın ise bilgim ve onayım yok savunması yaptığı belirtildi. Savcılık, olayı suçtan kurtulmaya yönelik beyan olarak değerlendirirken, Manavgat Belediyesi’nde kurulan çıkar ağının örgütlü biçimde yürütüldüğüne dikkat çekti. İşte detaylar...