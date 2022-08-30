Son dakika haberi! Küresel ısınma ile denizlerde balıkların kışlama göçüne değinen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, Karadeniz sularının ısınmasıyla balıklar, kışlama göçü ihtiyacı duymayabilir. Göç olmayınca daha az miktarda hamsinin kuzeybatı kıyılarından Türkiye kıyılarına doğru inebileceğini öngörüyoruz. Bu durum da balıkçılarımızı olumsuz yönde etkileyebilir dedi. Balıkçı Engin Terzi ise Sezona birkaç gün kaldı. Denizde palamut bol gözüküyor. O kadar çok balık tutmak istiyoruz ki enflasyonu bile düşürmek istiyoruz. Denizde bolca balık var dedi.