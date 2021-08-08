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7/24 Dinle Takvim Balıkesir'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 15 ölü, 17 yaralı / 08.08.21
Takvim

Balıkesir'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 15 ölü, 17 yaralı / 08.08.21

Takvim

Son dakika haberine göre Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla attığı açıklandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Öğle saatlerine doğru hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece kaza nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.
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