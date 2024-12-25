Balıkesir Karesideki Çek şirketine ait olan mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 savcı ve 5 bilirkişi görevlendirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı. Fabrikada incelemelerde bulunan bakanlar Ali Yerlikaya, Yaşar Güler ve Vedat Işıkhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olayın sabotaj olmadığını belirtirken patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Işıkhan ise son denetimin Ağustos ayında yapıldığını açıkladı. Öte yandan hayatını kaybeden çalışanlardan bazılarının cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Morga gelen aileler, üzüntü yaşadı.