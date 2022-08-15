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7/24 Dinle Takvim Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'ten Başkan Erdoğan'a övgü solu sözler! / 15.08.22
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'ten Başkan Erdoğan'a övgü solu sözler! / 15.08.22

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'ten Başkan Erdoğan'a övgü solu sözler! / 15.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'ten Başkan Erdoğan'a övgü solu sözler! / 15.08.22

Takvim 02:49
02

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
05

Trabzonspor Özbek santrfor Shomurodov için harekete geçti / 08.08.22

Takvim 01:23
06

Enerji krizi Almanya'yı felakete sürüklüyor! Adım adım ayaklanma sesleri / 14.08.22

Takvim 02:21
07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümüne özel mesaj: Aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz / 14.08.22

Takvim 00:50
08

Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili skandal söylemelere imza atan Üstün Dökmen'e AK Parti'li Şentürk'ten sert tepki / 14.08.22

Takvim 02:01
09

Beşiktaş'a Alanya'da soğuk duş! / 14.08.22

Takvim 01:47
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