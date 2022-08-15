Son dakika haberi! Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, hastanelerinde çıkan yangın boyunca ve sonrasında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan’a teşekkür edip azınlıklar için yaptığı çalışmaları övdü. Yuvanidis, Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allaha sonra Recep Tayyip Erdoğana minnettarım diye konuştu. Yangın sonrası kendisini ne Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısının ne de Yunan büyükelçisinin aradığını belirten Yuvanidis, Kılıçdaroğlu da ne aradı ne de ziyaret etti dedi.