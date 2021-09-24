"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tanınan kurye hakkında karar verildi / 24.09.21

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Son dakika... İstanbul Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin" ifadeleri kullanan kurye Cihan Aksu, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada beraat etti. Mütalaada polislerin maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine sanığın "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" diyerek polis memurlarını tehdit ettiği mütalaada ifade edildi.