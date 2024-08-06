Bangladeş’te protestolar devam ediyor. Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerine yönelik kontenjan ayrımcılığının ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar “Dakka Yürüyüşü” adı altında ülke çapına yayıldı. Bangladeş’in dört bir yanından öğrencilerin katıldığı protestolarda dün polis şiddeti sonucu en az 97 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı artarken Bangladeş Ordusu Başbakan Şeyh Hasina’yı istifaya zorladı ve 45 dakika süre verdi. Hasina’nın ise helikopter ile ülkeden kaçtığı öğrenildi. Bangladeş ordusu ise ülkede geçici hükümet kurulduğunu duyurdu.