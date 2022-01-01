Bankalarda unutulan paraları sahte evrakla hesaplarına geçirdiler / 01.01.22

Hesaplarda bekleyen yüklü miktardaki mevduatın, aralarında 24 yıllık bir bankacının da olduğu 3 kişinin sahte bir dizi evrakla hesaplarına geçirdiği iddia edildi. Şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı. 26 kişinin hesaplarını mercek altına alan şebeke, özellikle yabancı uyruklu kişilerin hesaplarını takibe aldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı illerde yaşayan kişilerin hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.’nin görev yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme işlemlerinin yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapmasında ifadesi alınan Funda Y. “Yaptığım her hangi bir usulsüzlük yoktur” dedi.