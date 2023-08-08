Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden itibaren dengeyi gözeten ve taraflarla diyalogu sürdüren Türkiye, barış görüşmeleri ve tahıl koridoru anlaşmasında arabuluculuk rolü üstlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmeler gerçekleştiren tek lider olarak, barış için gözlerin çevrildiği lider konumunda. Antalyada Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin ardından savaşın durması için en güçlü adım yeniden Türkiyede atılacak. Rus basını, Başkan Erdoğanın bu ay içerisinde Ptuin ie yapacağı görüşmede barış görüşmeleri için devreye gireceğini yazdı. Haber uluslararası kamuoyunda ses getirdi.