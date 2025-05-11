Rusya - Ukrayna savaşında ateşkes kararı çıktı. Taraflar İstanbulda barış masasına oturmak istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya olarak 3. kez ateşkesi ilan ediyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul’da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz dedi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğanla görüşeceğini belirten Putin, Türkiye’de görüşmelerin yapılması için bu fırsatı sağlamasını rica edeceğim. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukraynadaki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel. ifadelerini kullandı.