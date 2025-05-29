Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafına ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisi sunduğunu açıklayarak, Ukrayna tarafından yanıt beklediklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Medinskiyin başkanlık edeceği Rus heyetinin ikinci tur görüşmelerde Ukrayna heyetine bir mutabakat sunmaya hazır olduğunu vurguladı. Lavrov ikinci tur görüşmeler 2 Haziranda İstanbulda yapılacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Sarayda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putini ateşkes müzakerelerine ilişkin uyardı.