Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı, Kuzey Irak’ta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiyenin liderliğinde yürütülen operasyonların domino etkisiyle PKK’yı tamamen bitirme hedefinde olduğunu vurguladı. Barzani yönetiminin de bu kararlılığa destek verdiğini belirten Güçlüer, Artık PKKnın bölgede yeri yok; Barzani yönetimi bu gerçekle yüzleşti ve Türkiye ile iş birliğine hazır, dedi. Öte yandan Güçlüer, Fırat’ın doğusundaki PKK unsurlarına karşı Suriye Milli Ordusu’nun harekete geçtiği bilgisini verdi.