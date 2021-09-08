Barzani için "PKK'ya yardım ediyor" diyen İP'li Ümit Dikbayır CHP'nin ziyaretine ses çıkaramadı / 08.09.21

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Irak'ta Barzani ve ekibiyle bir araya geldi. CHP'nin bu ziyaretine daha önce Barzani için "PKK'ya yardım ediyor" diyen İP'li ortakları ise sessiz kaldı! Öyle ki İYİ Partili Ümit Dikbayır, Barzani tarafından PKK’ya tıbbi malzeme ve gıda yardımı gönderildiğini söylemişti. İP'in iki yüzlü tutumu siyasi tiyatroyu gözler önüne serdi.