Dünyanın gözü başta İstanbuldaki barış müzakeresi olmak üzere Türkiyedeki baş döndürücü diplomasiye çevrildi. Atılan her adım dış basında yer alırken son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde, Türkiyenin oynadığı başat rol övüldü. Ta Nea Gazetesi, Biz Tempi tren kazasıyla uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler olurken, Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. ifadelerini kullanırken, Uluslararası alandaki son gelişmelerin sıralandığı yorumda, Tüm oyunu Erdoğan oynuyor. denildi.