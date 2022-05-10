Başak Cengiz'in ailesi samuraylı cani Can Göktuğ Boz'un aldığı cezaya itiraz etti! / 10.05.22

Son dakika haberi! Ataşehirde genç mimar Başak Cengizi samuray kılıcıyla vahşice katleden Can Göktuğ Boza kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verilen cezada tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulmamasına acılı aile ve Bakanlık itiraz etti. Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçti denilerek tasarlama suçunun oluştuğu kaydedilirken bir talep de caninin avukatından geldi. Bozun avukatı, adeta müvekkiline güvenmediğinin sinyallerini vererek, Müvekkilimizce başkalarının yaşam hakkına dönük müdahalelerin yaşanmaması için cezaevinde gerekli önlemler alınmalı dedi.