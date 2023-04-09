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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 07.04.23

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 07.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 07.04.23

Takvim 03:11
02

Başkan Erdoğan'dan 'Romanlar ile iftar' programında önemli açıklamalarda bulundu / 08.04.23

Takvim 02:37
03

Arda Güler'e Barcelona kancası! Tüm sınırları zorlayacaklar / 09.04.23

Takvim 01:29
04

Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? İşte detaylar / 08.04.23

Takvim 03:00
05

Muhalefetin soğan algısından sonra gıda provokatörleri devreye girdi! Çuval çuval sağlam soğanları yol kenarına döktüler / 09.04.23

Takvim 01:32
06

EYT'liler dikkat: SGK tarafından fark ödemesi yatırılıyor!

Takvim 02:03
07

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan HDPKK ve sapkın LGBT lobisini destekleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki! / 09.04.23

Takvim 04:08
08

Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu / 08.04.23

Takvim 02:33
09

ABD çakması algıda 'tutuklama' detayı! CHP'nin etiketçi Mahir'i için yaygara koparanlar iyi baksın: Biden'ı hedef alanları böyle paketlediler / 07.04.23

Takvim 03:13
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