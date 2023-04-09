Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHPli İBBnin tamamlayamayıp bakanlığın tamamladığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğluna sert tepki gösteren Erdoğan, İstanbulu birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz ifadelerini kullandı. Erdoğanın gündeminde seccadeyi ayaklar altına alan Kemal Kılıçdaroğlu da var idi... Başkan Erdoğan konuya ilişkin Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem dedi. TOGGun teslimatlarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliyevden sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyeve de TOGG gideceğini söyledi. Başkan Erdoğan pazartesi gününü işaret ederek Uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz açıklamasını yaptı.