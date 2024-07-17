TBMMde yarın görüşülmeye başlanacak sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifiyle ilgili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, açıklamalarda bulundu. Kanun teklifinde, sahiplendiği hayvanları salıverenlere para cezaları olduğunu anlatan Kirişci, Belediyelerin Nasıl olsa bunun hesabını kimse sormuyor. dememeleri ve geçmişteki kanundan da bu manada ayrışması ve yasamada bir iyileştirme çalışması olarak, bütçeden para ayrılmadığı durumlarda hem belediye başkanına hem de belediye meclis üyelerine 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası geliyor. dedi. Öte yandan başıboş köpeklerin hem insanlara hem de başka hayvanlara zarar vermeye devam ediyor. Son olarak Eskişehirde başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10unu yaraladı.