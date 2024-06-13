Son dönemde artan başıboş köpek saldırıları sonrası hükümet harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sokakların korunaklı olması gerektiğini belirterek, Meclis’teki grupta arkadaşlar değerlendiriyor. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. dedi. Başıboş köpek sorununa ilişkin çalışmaları yürüten AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da konuya ilişkin açıklama yaparak, Başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir yürüttüğüm çalışmayı tamamlamış bulunuyorum. dedi.