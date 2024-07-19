TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere 17 Temmuzda toplandı. CHP ve DEM Partili vekiller komisyon görüşmelerini sabote etmek için masalara vurdu. Sözde hayvanseverler ise Meclis koridorlarında adeta terör estirdi. A Haberde yaşananlara tepki gösteren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Komisyona girmek isteyen ancak olay çıkartanlar oldu. Onlar hayvansever mi? Ben bundan emin değilim. Burada onlar için hayvansever ifadesi çok uygun bir kelime değil. dedi. Muhalefetin mağdur ailelere hakaretler etmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, Mahranın annesine Buraya şov yapmak için gelmiş diyenler vekil olmak şöyle dursun, insan olamaz! dedi.