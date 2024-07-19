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Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil" / 18.07.24

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil" / 18.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil" / 18.07.24

Takvim 07:25
02

Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC'ye "50. yıl çıkarması" / 18.07.24

Takvim 02:44
03

Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı! / 18.07.24

Takvim 02:17
04

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 14 şüpheli tutuklandı / 18.07.24

Takvim 04:18
05

PKK'da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu / 18.07.24

Takvim 02:02
06

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı / 18.07.24

Takvim 03:09
07

Adidas Bella Hadid'i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti / 18.07.24

Takvim 03:22
08

ABD'de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir! / 18.07.24

Takvim 02:26
09

Joe Biden'a adaylıktan çekil baskısı... ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi! / 18.07.24

Takvim 04:09
10

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan'a teşekkür Erdoğan'dan tebrik... / 18.07.24

Takvim 07:11
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