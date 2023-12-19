Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor, masum insanları hayattan koparıyor. Son olarak ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Akademi, hukuk ve sağlık penceresinden konuya ışık tutan uzmanlar, İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde köpeklerin neden saldırganlaştığına dair nedenleri sıralarken, çözüm önerilerini de masaya yatırdı.