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"Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı / 17.05.23

"Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı / 17.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

"Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı / 17.05.23

Takvim 02:36
02

Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi! Cenazeye gönderdiği çelengi parçaladılar / 17.05.23

Takvim 01:03
03

Depremzedelere yapılan yardımları haram edenlere vatandaştan dekontlu tepki! / 17.05.23

Takvim 02:13
04

A Haber ve SABAH'a operasyon çeken Almanya firari FETÖ'cülere kalkan oldu! Tutuklanan İsmail Erel ve Cemil Albay o anları anlattı / 17.05.23

Takvim 04:33
05

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde danışmanı Jeremy Rifkin bilmecesi! Milyon dolarları alıp ortadan kayboldu... Şok gerçek ortaya çıktı / 17.05.23

Takvim 02:22
06

Kartal'a dev transfer iddiası: İspanyol yıldız Isco Beşiktaş'a önerildi! / 18.05.23

Takvim 01:19
07

7'li koalisyona "basiretsiz" diye çıkışan HDP'den, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması / 17.05.23

Takvim 03:04
08

Seçim gecesi muhalefet seçmenini aldatan kronik tetikçi Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Daha fazla dert olmamam gerek / 17.05.23

Takvim 01:19
09

Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz" / 16.05.23

Takvim 01:09
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