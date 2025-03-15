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Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak! / 14.03.25

Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak! / 14.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak! / 14.03.25

Takvim 06:53
02

Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler... / 14.03.25

Takvim 01:27
03

Donald Trump ve Putin'den "Ukrayna" görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek / 14.03.25

Takvim 03:13
04

PKK elebaşı Cemil Bayık'tan "İmralı" pazarlığı! Kongre için şart koştu / 14.03.25

Takvim 06:08
05

Galatasaray'dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor / 14.03.25

Takvim 06:43
06

Fenerbahçe'de ipler koptu! 8 ayrılık birden / 14.03.25

Takvim 06:06
07

Trump'a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: "Ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz" / 14.03.25

Takvim 02:29
08

Zirvede fark 10! Galatasaray - Antalyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU / 14.03.25

Takvim 04:44
09

Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti / 14.03.25

Takvim 03:16
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