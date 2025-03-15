Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Muhalefetin yollarını yapmadığı şehir hastanelerinin Kovid salgınında binlerce insanın hayatını kurtardığına dikkat çeken Erdoğan, 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. dedi. İstihdam müjdesi veren Başkan Erdoğan, 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz. ifadelerini kullandı.