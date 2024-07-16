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Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu / 16.07.24

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu / 16.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu / 16.07.24

Takvim 07:19
02

Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz'da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar... / 16.07.24

Takvim 07:21
03

Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Planlar altüst oldu / 16.07.24

Takvim 05:51
04

Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında / 16.07.24

Takvim 04:42
05

Başkan Erdoğan'dan şehitlere dua hainlere lanet: "15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" / 16.07.24

Takvim 06:26
06

Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor / 16.07.24

Takvim 06:51
07

Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay! / 16.07.24

Takvim 04:56
08

FETÖ'cülerin Turkuvaz Medya'yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı! / 16.07.24

Takvim 07:35
09

Şehadet emrine ''Başüstüne'' diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye'de duygusal anlar / 16.07.24

Takvim 07:39
10

Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an... / 16.07.24

Takvim 01:25
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