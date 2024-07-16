Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programına katıldı. Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir diyen Başkan Erdoğan, 5 Temmuzda ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Darbecilere alkış tutanları, sela okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖcü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz ifadelerini kullandı.