Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler 20.23ü gösterdiğinde Türkiye Yüzyılı vurgulu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şakir Zümrenin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaşan Erdoğan, Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak dedi. Söz konusu filmde Başkan Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemlerine dikkat çekildi ve 100 Yıllık Hayaller Asırlık Projeler ifadelerine yer verildi.