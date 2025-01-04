Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programında önemli açıklamalarda bulundu. 2024te ihracat rakamı 262 milyar dolara çıktı diyen Erdoğan, Cumhuriyet rekorunun kırıldığını belirtti. Erdoğan Filistine soykırım suçu işleyen İsrail ile ticari ilişkilerin kesildiğini hatırlatarak, Filistin Devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsraille ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. ifadelerini kullandı.