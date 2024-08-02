Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarındaki LGBT propagandasına tepki göstermiş, AK Parti İl Başkanları Toplantısındaki konuşmasında Papayı arayacağını ifade etmişti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğanın Papayı aradığı belirtilirken Erdoğanın, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söylediği aktarıldı.