Başkan Erdoğan 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile telefonda görüştü! Adi herif savcı ve hakim hesap verecek / 09.03.22

Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı. Özlem Ağ yaptığı açıklamada, Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı. Sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokatta Özlem Ağı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağın 32 tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna HSK inceleme yapılması izni verdi.