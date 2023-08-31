Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programında açıklamalarda bulundu. Türkiyeyi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapacağız derken bu donanıma güveniyoruz diyen Başkan Erdoğan, Yıllarca milletin enerjisini hamasetle emenlerin kendi korkaklıklarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır. Doğudan batıya kuzeyden güneye nereye giderseniz gidin herkes Türkiyenin yükselişini konuşuyor. Türkiyeyi yeniden kendi içine kapatmak, tartışmaların içine çekmek için uğraşanlara rağmen bu başarıyı elde ettik. Hedeflerimize adım adım ilerlemeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bu akşam ilk defa icra edildi.