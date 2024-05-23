Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Törenide önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsraile sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, 7 Ekimden bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazzede son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazzeyi bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin ifadelerini kullandı.