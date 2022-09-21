Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 77inci Genel Kurulu kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan terör örgütü PKKya ve onu destekleyen ülkelere yönelik sert mesajlar verirken Egede provokasyonun dozunu artıran Yunanistana da sert sözlerle yüklendi. Yunanistanın Egeyi mülteci mezarlığına çevirdiğini belirten Erdoğan, Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupanın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. ifadelerini kullandı.