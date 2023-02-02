Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında kısır siyasetten öteye gidemeyen, kaoslarla boğuşan 6+1lik masayı yaylım ateşine tuttu. 7’li masa Türkiye’ye bir şey getiremez diyen Erdoğan, Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, masada IMF ile görüşen isimler olduğuna dikkat çekti ve Şu anda 7’li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var şeklinde konuştu. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti. Takvim.com.tr bu bağlamda muhalefetin IMF ile yaptığı sır görüşmeyi ve görüşmenin baş aktörlerinden CHPli Faik Öztrakın IMF geçmişinin dosyasını sizler için açtı.