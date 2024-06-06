Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Hakkiride yaşanan olaylara değinen Başkan Erdoğan, Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar ne yaptı hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya çalıştı. Orada elinizde pankartlarla tekme yumruk sağa sola saldırmanın size kazandıracağı bir şey yok. Sizin karşınızda hukuku savunacak parlamenterler var. Dünyanın hiçbir ülkesi dağdaki eli kanlı teröristin belediyelere sızmasına göz yummaz ifadelerini kullandı.