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Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 05.06.24

Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 05.06.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu / 05.06.24

Takvim 07:13
02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: "Kararlılıkla uygulayarak başaracağız"

Takvim 04:10
03

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu / 05.06.24

Takvim 01:23
04

Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek / 05.06.24

Takvim 03:18
05

Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray'ı Külliye'de kabul etti! Dursun Özbek'ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu / 05.06.24

Takvim 01:24
06

Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e veda / 05.06.24

Takvim 06:35
07

Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor / 05.06.24

Takvim 03:10
08

TBB'de DEM'li Ahmet Türk'ten kayyum provokasyonu! AK Parti'den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz / 05.06.24

Takvim 03:51
09

CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti / 05.06.24

Takvim 01:44
10

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail'e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor / 05.06.24

Takvim 06:29
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