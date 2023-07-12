Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanyadaki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önceki görüşmeler ısınma turuydu, yeni süreç başlıyor ifadelerini kullandı. Bidena seçim göndermesinde bulunan Erdoğan, Benim için seçimle beş yıllık süreç başladı, sizde de seçim var, başarılar dilerim dedi. ABD Başkanı ise Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum dedi ve Başkan Erdoğana İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.