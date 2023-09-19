Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan PBS kanalında konuştu. Erdoğan, Son 50 yıldır ABnin kapısında bekliyoruz ve şu anda Rusyaya, Batıya güvendiğim kadar güveniyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveçe net mesaj veren Başkan Erdoğan, Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarındaki gösterilerini ve faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Çünkü bunun gerçekten gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli olacaktır. İsveç mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama bu yeterli değil ifadelerini kullandı.