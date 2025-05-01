Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Erdoğan, 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. ifadelerini kullandı. CHPli İBBnin hizmet yapmak yerine yolsuzluk yaptığını belirten Başkan Erdoğan, İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını, akıbetlerini kifayetsiz muhterislerin kaprislerine bırakamayız. dedi.