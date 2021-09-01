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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan açıklamıştı! Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: Ekim ayında Meclis'e gelecek / 01.09.21
Takvim

Başkan Erdoğan açıklamıştı! Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: Ekim ayında Meclis'e gelecek / 01.09.21

Takvim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilere sosyal medya düzenlemesinin yapılacağını açıklamıştı. Sosyal medya düzenlemesinin detayları da belli olmaya başladı. Buna göre ekim ayında Meclis açılır açılmaz teklif Meclis Başkanlığı'na gelecek. Düzenlemeyle bireysel hak ve özgürlükler korunacak. Yasayla dezenformasyon ve yalan haberlerin önüne geçilmesi planlanıyor.
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